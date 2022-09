In quel di Torre del Greco, la Virtus Francavilla ha strappato un buon pareggio, tornando a casa con un punto più che meritato per quanto visto sul campo. I biancazzurri, sotto di due gol, sono riusciti a reagire al doppio svantaggio prima accorciando le distanze con Maiorino, poi pareggiando i conti con una vera e propria perla di Murilo Otavio Mendes, che ha pensato bene di bagnare nel migliore dei modi il proprio debutto in biancazzurro. Murilo è stato forse il colpo principale del calciomercato virtussino, con il direttore generale Fracchiolla che portandolo a Francavilla gli ha dato la possibilità di rialzarsi dopo un periodo, a suo stesso avviso, tutt’altro che semplice. Guai però ad attribuirgli tutti i meriti del pareggio. Come un vero leader (e come è giusto che sia) Murilo ha voluto spalmarli anche al resto del gruppo.