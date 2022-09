Martina-Casarano doveva essere la partita di Saraniti, ed infatti lo è stata. Una tripletta al debutto in campionato, difficile da dimenticare, specie se vale tre punti in casa di una neopromossa che ha tutte le carte in regola per far bene. Saraniti ha pareggiato due volte lo svantaggio nel parziale, completando la rimonta e propiziando il successo del suo Casarano, con tre gol di pregevole fattura. Mister Costantino prima della partita gli aveva garantito che i palloni da buttare in porta gli sarebbero arrivati, ed infatti così è stato. Il bomber palermitano non siglava una tripletta da oltre sette anni, e le analogie con l’ultimo hat-trick sono particolarmente curiose. Era il 4 gennaio 2015 ed anche in quel caso si giocava in Serie D. La gara in questione era Viterbese-Nuorese, che terminò 4-2 proprio come Martina-Casarano, anche se nel caso dei rossazzurri si giocava in trasferta. Un gol nel primo tempo e due nella ripresa, esattamente come al Tursi e sempre con addosso la casacca numero 9. Insomma, una tripletta che avrebbe potuto rispedire Andrea Saraniti indietro nel tempo, ma che invece lo focalizzerà sempre più sulla mission stagionale del Casarano.