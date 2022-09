Dopo una serie di prestazioni convincenti e dopo due risultati utili consecutivi, il Lecce si è infranto sul muro granata, perdendo di misura contro il Torino. Sia chiaro, uscire sconfitti per 1-0 dall’Olimpico non può certamente essere allarmante, ma ciò che forse ha un po’ deluso i tifosi salentini è stata la mancata reazione dopo il gol di Vlasic, con zero tiri in porta messi a segno nell’intero secondo tempo. Un po’ quello che è accaduto a Reggio Emilia con il Sassuolo, ma che non deve ripetersi domenica prossima, quando al Via del Mare ci sarà il tanto chiacchierato Monza.

La sfida ai brianzoli potrebbe dimostrarsi un crocevia importante in ottica salvezza, ma secondo il capitano giallorosso Alessandro Tuia non ci sono ancora i presupposti per parlare di una gara decisiva: “Siamo ancora alle prime giornate di campionato, quindi suona un po’ strano parlare già di partite fondamentali. È ovvio che il Monza sia una nostra concorrente, anche se hanno fatto un mercato ben diverso dal nostro. Sarà una partita come un’altra, che vale tre punti, e che cercheremo di vincere”.