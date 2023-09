Alberto Villa, tecnico della Virtus Francavilla, ha commentato così la vittoria contro il Messina: “Sono contento per il risultato, molto. I ragazzi hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, meritavano la vittoria per quello che ci stanno mettendo, era la terza partita in una settimana e siamo stati bravissimi. Ci siamo difesi con un 4-5-1: quando c’è da farlo, bisogna farlo. C’è un entusiasmo importante: la prima cosa che mi ha chiesto il presidente quando sono arrivato era quello di ricrearlo. Ringrazio i ragazzi, la società: abbiamo cercato di scegliere prima l’uomo e poi il calciatore, abbiamo selezionato quelli che potevamo prendere. Nello spogliatoio c’è fame, la testa per fare i calciatori, vivono insieme e stanno sempre insieme: sono cose belle, sono molto contento di loro. Devono continuare su questa strada, sanno il bene che gli voglio ma anche quanto sono rompiscatole”.

