Gabriele Artistico, attaccante della Virtus Francavilla, ha parlato così dopo la vittoria contro il Messina: “Il gol è solo la cornice dopo una partita del genere, abbiamo giocato 35 minuti alla grande, anche dopo il semi-black out. Sono molto contento, l’abbiamo preparata bene e abbiamo giocato una partita importante contro una squadra ben organizzata e che corre. Siamo tutti bravi ragazzi, dai giovani ai grandi. Sono stato catapultato in una realtà stupenda, qui sono felice. C’è un’atmosfera che non pensavo di trovare, c’è un entusiasmo straordinario nello spogliatoio in città. Non ci poniamo obiettivi, affrontiamo ogni gara come se fosse una finale: vogliamo dare e fare il 100%”.

