Monopoli, Tomei: “Gara giocata alla pari, siamo giovani e inesperti”

MONOPOLI – Brutta sconfitta per il Monopoli, battuto 4-0 dall’Avellino. Queste le dichiarazioni del tecnico Francesco Tomei nella sala stampa del “Partenio”: “Abbiamo fatto un gran primo tempo, l’Avellino non si è mai visto e non ha mai tirato in porta, lo abbiamo messo in difficoltà. Credo sia una squadra da Serie B, noi invece siamo giovani e pieni di under, stiamo crescendo e sono orgoglioso della partita fatta. Se lasci spazi all’Avellino ti fai male, sono errori dovuti anche all’inesperienza. Siamo stati anche sfortunati per la traversa di Iaccarino, la gara poteva prendere un’altra piega. Partita giocata alla pari con delle date di nascita molto diverse, mi tengo la prestazione e la qualità del primo tempo“.

