Avellino, La Porta: “Grandissima partita. Patierno? Ha personalità”

AVELLINO – Continua a vincere l’Avellino di Michele Pazienza, travolgente contro il Monopoli. Dopo la sfida ha parlato Antonio La Porta, vice tecnico degli irpini oggi in panchina al posto dello squalificato Pazienza: “Siamo in crescita, la vittoria contro il Sorrento ci ha dato uno slancio importante. Nel primo tempo abbiamo subito avuto voglia di far gol ma ci è mancata la giusta determinazione, nel secondo tempo l’abbiamo sbloccata e ci siamo sciolti. Il Monopoli ha tenuto il possesso nel primo tempo, magari anche per nostra scelta volendoci creare profondità, ma non è mai stato pericoloso. Bene Varela e tutti gli altri, la squadra ha fatto una grandissima partita. Patierno? Gli attaccanti hanno bisogno di far gol, lui ha personalità e non avevamo dubbi sul fatto che si sarebbe sbloccato“.

