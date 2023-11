Virtus Francavilla, Villa: “Ottima prestazione, espulsione ingiusta e penalizzante”

TERAMO – La Virtus Francavilla cade anche contro il Monterosi, nonostante ciò il tecnico biancazzurro Alberto Villa elogia i suoi senza fare drammi sulla sconfitta: “Siamo stati bravi sia in superiorità che in inferiorità numerica, siamo qui a spiegare un errore, un rilancio sbagliato, che ha poi portato al loro gol. Le cinque assenze, ossia Gavazzi, Fornito, Monteagudo, Izzillo e Di Marco, hanno pesato, i ragazzi a disposizione hanno fatto una partita importante ed il risultato più giusto sarebbe stato lo 0-0. Le occasioni più nette le abbiamo avute noi, il Monterosi ha fatto un solo tiro in porta sfruttando un errore nostro”.

La doppia clamorosa espulsione di Yakubiv ha inevitabilmente condizionato la sfida, questo il parere di Villa: “Ci vuole un po’ di buon senso, non puoi dare un’espulsione dopo trenta secondi ed andrebbe rivisto anche il fallo commesso dall’attaccante del Monterosi. È un episodio che ci ha penalizzato tanto, abbiamo dovuto cambiare sistema di gioco e difenderci in maniera diversa, non stavamo rischiando niente fino al gol”.

Sesta sconfitta nelle ultime sette gare ad una settimana dal sentito e delicato derby contro il Brindisi: “Dobbiamo lavorare a testa bassa dalla mattina alla sera, oggi ci troviamo a spiegare una sconfitta nata da un episodio a fronte di un’altra ottima prestazione”.

