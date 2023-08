Virtus Francavilla, trattativa in stato avanzato per Andrea Accardi

La Virtus Francavilla è pronta a mettere a segno un nuovo pesante colpo per il proprio reparto difensivo. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, il direttore sportivo Angelo Antonazzo avrebbe tentato l’affondo per Andrea Accardi, difensore classe 1995 di proprietà del Piacenza. L’ex Palermo vanta circa 100 presenze fra i professionisti ed in occasione dell’ultimo campionato ha raccolto 16 presenze nel girone settentrionale di Lega Pro con addosso la casacca del Piacenza, club in cui si è trasfertito nel gennaio del 2023. La trattativa sarebbe in stato avanzato. Dopo gli innesti di Monteagudo e Gavazzi, la Virtus è dunque pronta ad abbracciare un altro difensore importante per la categoria.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp