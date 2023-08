Lecce – Mister D’Aversa, alla vigilia della gara di Coppa Italia con il Como, si presenta in sala stampa quasi completamente abbottonato per quanto riguarda gli undici titolari. Dalle parole del tecnico, però, sembra evidente l’idea di insistere in avanti con Gabriel Strefezza “falso nueve”. L’ex tecnico di Parma e Samp, infatti, ha sottolineato più volte che il capocannoniere della passata stagione è stato il numero 27 giallorosso e quindi la scelta di schierarlo punta è tutt’altro che un ripiego estivo. Inoltre, ha ricordato Roberto D’Aversa, Ceesay è stato distratto per quasi tutto il ritiro dalle sirene arabe e solo da pochi giorni è tornato ad essere, mentalmente parlando, un giocatore del Lecce a tutti gli effetti.

Poco e nulla invece sulla partenza dell’ormai ex capitano Morten Hjulmand, giunto proprio oggi in Portogallo per firmare con lo Sporting; mentre, per quanto riguarda la sua eredità all’interno dello spogliatoio e in campo, l’allenatore giallorosso ha fatto capire che il prescelto sarebbe Blin ma che lo stesso non è sempre certo di un ruolo da titolare e quindi di poter indossare la fascia di capitano.

