Taranto: È fatta, dal Lecco arriva Patrick Enrici

Patrick Enrici, 22 anni, è un nuovo calciatore del Taranto. Si attende solo l’ufficialità del club rossoblu, ma l’affare è praticamente chiuso: fresco di promozione in Serie B con il Lecco, Eziolino Capuano è riuscito a strapparlo alla concorrenza di diverse squadre approdando in riva allo Jonio a titolo definitivo. Per lui contratto biennale.

Nato a Cuneo il 2 maggio del 2001, Enrici è un difensore centrale, all’occorrenza anche terzino sinistro: nella passata stagione ha collezionato 32 presenze in campionato con la maglia del Lecco, 2 nei playoff e 1 in Coppa Italia. Cresciuto nelle giovanili di Cuneo, Pro Vercelli e Torino, vanta anche 26 presenze in Serie C con la Sambenedettese.

