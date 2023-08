FRANCAVILLA F.NA – Davide De Marino alla Virtus Francavilla, affare in dirittura d’arrivo. E sarà, insieme ad Andrea Accardi, un ulteriore tassello per la retroguardia di Alberto Villa. Proseguono, infatti, i contatti con l’entourage del calciatore e la Juventus Next Gen proprietaria del suo cartellino: un’intesa c’è, l’ufficialità arriverà nei prossimi giorni a prescindere dalla partenza di Elimelech Enyan, che resta comunque in uscita.

