Virtus Francavilla, più nomi valutati e contattati per l’attacco

FRANCAVILLA F.NA – Non c’è solo Leonardo Taurino (in scadenza con la Casertana) nei pensieri della Virtus Francavilla, non è l’unico nome valutato per l’attacco. Detto nei giorni scorsi di Vincenzo Corvino, di fatto uno dei primissimi nomi scritti nella lista della spesa da Montervino (c’è già l’intesa), la Virtus Francavilla segue da vicino anche Mateus Castro Da Silva, 27enne brasiliano che nell’ultima stagione ha realizzato 17 gol in 29 partite con la maglia del Gravina. La concorrenza non manca, ma i biancazzurri restano vigili e pronti a far saltare il banco. Pochissime possibilità, invece, di arrivare a Nicola Loiodice, il nome che sta facendo impazzire tutti: l’ex Altamura è stato sondato, ci sarebbe stato un contatto diretto con i vertici societari del Francavilla, ma i costi dell’operazione consigliano di virare lo sguardo altrove. Ma non è da escludere un colpo “a sorpresa” già nei primissimi giorni di luglio.

