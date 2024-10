Virtus Francavilla-Palmese 1-2: primo ko per i biancazzurri

Dopo sei vittorie di fila in campionato, arriva la prima battuta d’arresto stagionale per la Virtus Francavilla, che cede in casa alla Palmese 1-2 dopo aver sbloccato l’incontro con Pinto. Ginestra non rischia Allegrini, che si accomoda in panchina: in difesa spazio a De Nova con Lanzolla; a sinistra confermato Latagliata. Nei primi secondi di gara toccante l’omaggio della Curva Sud ai tre tifosi del Foggia scomparsi una settimana fa.

La prima occasione dell’incontro porta la firma di Santarpia: conclusione violenta dalla distanza e da posizione defilata, deviata e che termina fuori di poco. Un minuto dopo Bonavolontà è costretto a lasciare il terreno di gioco per infortunio: dentro De Luca. Al 12’ risponde la Virtus: cross dalla destra di Costantino sul secondo palo, Taurino da posizione invitante non centra lo specchio della porta. Al 17’ ci riprova Santarpia per la Palmese, azione simile al primo tentativo e stesso esito: sfera fuori. Gol sbagliato, gol subito dai campani: sul capovolgimento di fronte, la Virtus non perdona e dopo una serie di ribattute in area, Pinto in acrobazia sblocca il punteggio con un gol-capolavoro per freddezza ed esecuzione. Al 22’ altro episodio chiave: Orefice entra in area dalla sinistra e viene atterrato. L’arbitro Toselli concede il calcio di rigore che Volpe si fa parare da Cevers, sul tap-in poi l numero nove rossonero fa 1-1. Passa un minuto e ancora Palmese pericolosa in contropiede, con Orefice che non riesce a dar forza nella sua conclusione a rete. Al 35’ Sosa sfiora il settimo gol stagionale: filtrante delle retrovie e girata di prima intenzione, che sfiora il palo alla destra di Pollini.

Nella ripresa dentro Ceesay al posto di Mbaye. Palmese pericolosa al 55’ con un tiro in diagonale di Volpe che sfiora il palo della porta difesa da Cevers. Tre minuti dopo tentativo innocuo da fuori di Marconato, che si spegne di poco a lato. Al ventesimo particolare episodio: l’arbitro punisce un fallo su Taurino in area e concede il rigore, il guardalinee segnala fuorigioco e dopo un breve consulto tra i due viene revocato il tiro dal dischetto. Al 73’ ci prova anche Arrighini, entrato al posto di Marconato qualche minuto prima: la sua girata è potente ma centrale e Pollini devia sul fondo. Al 79’ la Palmese completa la rimonta: affondo di Okojie in area dalla sinistra, pallone che arriva all’indietro per Peluso, che arriva a rimorchio e batte Cevers siglando il 2-1 ospite. Per l’assalto finale dentro Gjonaj al posto di Pinto ma è ancora la formazione campana a flirtare la rete: diagonale di Santarpia che mette i brividi alla Virtus. Nel terzo dei sette minuti di recupero, Sosa manca l’appuntamento con il gol del pareggio. Triplice fischio del direttore di gara e primo ko per il Francavilla e sorpasso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author