Fiorentina, Citterio: “La squadra cresce giorno dopo giorno”

Lecce – “Stiamo lavorando da tre mesi e sapevamo che all’inizio ci sarebbero potute essere le fisiologiche difficoltà. Piano piano i progressi si stanno vedendo, anche prechè alleniamo prima di tutto dei grandi uomini. Quindi stiamo raccogliendo quello che abbiamo seminato in precedenza; sicuramente le vittorie aiutano.”.

“Colpani è un giocatore importante. Lui pure aveva bisogno dei giusti tempi di adattamento e vien da sè che i gol possono servire per ritrovare il top della forma. Keane ha subito un traumo distorsivo alla caviglia; ha stretto i denti sino alla fine del primo tempo ma poi abbiamo dovuto cambiarlo.”

“Abbiamo la fortuna di avere dei match-analyst davvero bravi e poi, sopratttutto, abbiamo dei giocatori forti dal punto di vista mentale generosi nello spendersi per il gruppo e ricettivi dal punto di vista del gioco. In fondo è una squadra la cui rosa è stata rivoluzionata, eppure c’è un’amalgama difficile da vedere anche in gruppi collaudati da anni.”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author