Il Cerignola crolla a Trapani, “manita” dei siciliani che vincono 5-1

Si sapeva fosse difficile, ma non così. È un Trapani devastante che non lascia scampo al Cerignola, 5-1 in un match senza storia al “Provinciale”. I gialloblù crollano rovinosamente dopo un bel filotto, incassando in novanta minuti le stesse reti subite in nove gare.

Le avvisaglie di un pomeriggio da dimenticare si registrano già dopo un minuto e mezzo con il piazzato di Lescano prontamente respinto da Saracco. Siciliani scatenati, assedio all’area di rigore ofantina. Il mancino balistico di Benedetti al 5’ fa da antipasto al gol che arriva sessanta secondi dopo, sugli sviluppi del quarto calcio d’angolo in soli sei minuti: Silvestri salta più di tutti e apre le danze di un primo tempo a tinte tutte granata. I pugliesi provano a reagire ma lasciano spazi, al 16’ la difesa rimane scoperta e Bifulco ne approfitta, superando Gonnelli prima di trafiggere Saracco per il 2-0. L’Audace è in panne e la terza rete del Trapani ne è la prova: 39’, Lescano legge il taglio di Bifulco, pallone lungo per Fall che riesce comunque ad arrivarci, Saracco non evita il tris granata. Seppur in netto ritardo, il primo squillo del Cerignola arriva al 45’, vai e vieni di Tascone con Russo che manca di lucidità a tu per tu con Seculin. Ofantini sotto di tre gol all’intervallo, scarto destinato ad aumentare.

Nella ripresa il copione non cambia, il Trapani ringhia e azzanna anche al 49’, discesa di Bifulco che manda a rete Lescano, all’appello mancava solo lui, lesto a trasformare in 4-0 il terzo assist di giornata dell’ex Taranto. Al 53’ ci prova ancora Lescano, Saracco si oppone. 56’, Martinelli si addormenta, Fall gli scippa la sfera prima di divorarsi la manita, Saracco migliore dei suoi nonostante la goleada subita. La squadra di Raffaele viene fuori soltanto a risultato ormai acquisito, all’ora di gioco Salvemini manda di poco alto un cross dalla sinistra. 73’, sempre Salvemini tenta la girata, al 75’ invece Sainz-Maza pesca l’angolo con un destro chirurgico da fuori. Un gol bellissimo che non cambia la sostanza, perché i siciliani fanno manita al 90’: piazzato preciso di Benedetti che manda in cielo Celiento, secondo centrale di difesa a segno per il definitivo 5-1.

TRA 5-1 CER

Trapani (4-3-3): Seculin; Ciotti, Celiento, Silvestri, Benedetti; Karic (79’ Martina), Crimi (69’ Kanoute), Carriero; Bifulco (61’ Marino), Lescano (79’ Gelli), Fall (61’ Udoh). All. Aronica.

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco; Visentin (64’ Parigini), Gonnelli, Martinelli; Coccia, Tascone (46’ Sainz-Maza), Capomaggio, Paolucci (46’ Bianchini), Russo (64’ Tentardini); Ruggiero (46’ Faggioli); Salvemini. All. Raffaele.

Arbitro: Andreano di Prato.

Marcatori: 6’ Silvestri (T), 16’ Bifulco (T), 39’ Fall (T), 48’ Lescano (T), 75’ Sainz-Maza (C), 90’ Celiento (T).

Ammoniti: Visentin (C), Silvestri (T).

Angoli: 7-8

