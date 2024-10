Barletta, Lopez e Lattanzio firmano i tre punti: 2-1 al Racale

Dopo il pareggio contro il Galatina, torna a correre il Barletta che manda al tappeto un Racale comunque da applausi. Finisce 2-1 al “Puttilli”: i biancorossi scappano con Lopez e Lattanzio nel primo tempo, con Oliveros ad accorciare le distanze nella ripresa.

Gara bloccata in avvio. È il Barletta a rompere gli indugi con un tiro cross di Belladonna: tutto facile per Catelli. Passano appena 60 secondi e sul fronte opposto è Oliveros a provarci dal limite: palla alta sulla traversa. Da rivedere la posizione di Staropoli tra i pali. Al 26’ il Barletta mette la freccia a sinistra: Strambelli va via in doppio passo e pesca sul secondo palo Lopez, che nonostante il tentativo di Catelli in uscita di testa trova l’1-0. Strambelli protagonista anche in occasione del raddoppio che arriva quattro minuti più tardi. Il dieci biancorosso questa volta cerca la conclusione da posizione defilata in area di rigore. Moran Blanco si oppone, ma Catelli non può nulla sul tap-in vincente di Lattanzio. La squadra di De Candia gioca sul velluto: al 41’ ancora Strambelli a inventare per Lopez, che ci mette tanta potenza, ma poca precisione. Strambelli cerca la gloria personale agli sgoccioli della prima frazione, quando il suo mancino si spegne a centimetri dell’incrocio dei pali.

Nella ripresa è ancora il Barletta a scattare meglio dai blocchi, con Lopez a provarci in acrobazia: tutto facile per Catelli. Al 53’ il Racale accorcia le distanze: Centonze innesca Oliveros, che si invola verso la porta, mette nel mirino il primo palo e infila Staropoli per il 2-1. La squadra di De Candia non accusa il colpo e al 65’ è Lavopa, ben imbeccato da Strambelli, a sciupare a tu per tu con Catelli. Lo stesso numero 7 corregge in rete dopo la respinta, ma c’è un tocco di mano. Tutto da rifare. All’83’ coast to coast di Strambelli che taglia il campo in due e serve Turitto. L’ex Manfredonia si lascia ipnotizzare dall’estremo difensore avversario. Non succede più nulla: al “Puttilli” finisce 2-1.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author