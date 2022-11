Condividi su...

FRANCAVILLA FONTANA – Lutto nel calcio francavillese per la scomparsa dello storico magazziniere Minimo D’Angela. Sangue biancazzurro a servizio del calcio cittadino fin dal 1984. Quasi quart’anni sempre di lavoro continuo a disposizione dello storico Francavilla Calcio prima e della Virtus Francavilla poi. Passione vera per la propria squadra e la propria città ricordato da tutti i francavillese e non solo per la sua voglia non fermarsi mai, trovando sempre qualcosa da fare nell’allora stadio “Giovanni Paolo II”. Per chiunque frequentasse l’impianto francavillese c’era sempre la certezza di trovarlo lì a svolgere il suo lavoro. Con lui scompare un pezzo di storia del calcio francavillese. Da parte di tutta la redazione di Antenna Sud e dell’editore Domenico Distante la più sentita vicinanza ai familiari del “nostro” Mimino e alla sua allargata famiglia biancazzurra.

Davide Cucinelli