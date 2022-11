Condividi su...

TARANTO – Il Questore di Taranto Massimo Gambino ha disposto la sospensione di due circoli ricreativi, diventati covi di pregiudicati. Già in diversi occasioni questi luoghi erano stati oggetto di verifica da parte delle Forze di Polizia, che avevano così accertato la presenza di numerose persone con pregiudizi penali e precedenti di polizia gravi quali omicidio, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, furto ed altro. Una situazione che, spiega la Questura, poteva rappresentare un pericolo l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, per questo ha ritenuto opportuno il provvedimento di sospensione per 7 giorni della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande. A notificare il provvedimento la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale.

