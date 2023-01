Virtus Francavilla, Maiorino: “Felice per il gol, fiero della vittoria”

Al termine del match vinto dalla Virtus Francavilla contro il Monterosi, l’autore del terzo gol Pasquale Maiorino ha analizzato così il match: “Felice sia per la vittoria che per il gol, mi mancava. Sapevamo che sarebbe stata dura, ma abbiamo interpretato alla grande il match e lo abbiamo portato a casa. Ora vogliamo tornare a vincere in trasferta, per farlo dovremo lottare ed evitare le disattenzioni. Mercoledì sarà importante fare punti ad Andria. Fisicamente ora sto bene, tutto sommato. Ho un fastidioso problema al nervo sciatico che ogni tanto mi crea qualche problema, ma nulla di troppo grave”

