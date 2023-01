Virtus Francavilla, Calabro: “Siamo stati attenti ai dettagli”

L’allenatore della Virtus Francavilla Antonio Calabro ha commentato così la gara vinta per 3-0 contro il Monterosi: “Abbiamo concesso poco e nulla. Faccio i complimenti ai ragazzi, perché hanno prestato la massima attenzione ai dettagli così come avevo chiesto. Vogliamo migliorare fuori casa, ma per il momento ci godiamo queste belle vittorie nel nostro stadio. Patierno? È un attaccante che vive per il gol, ma tutt’altro che egoista. Oggi lo ha dimostrato. È l’attaccante che tutti gli allenatori vorrebbero perché garantisce non solo gol, ma anche un grande lavoro in fase difensiva. È un centravanti moderno, completo, una manna dal cielo per noi. Godiamoci questa vittoria, da domani penseremo al derby con l’Andria”.

