Virtus Francavilla, Magrì: “Guardiamo solo in casa nostra”

FRANCAVILLA F.NA – Dopo la vittoria contro l’Acerrana, Ciro Ginestra ha parlato di “vittoria meritata, dopo un secondo tempo in cui abbiamo costruito numerose occasioni”. E sulla formula Arrighini-Sosa in attacco: “Non è stata una soluzione disperata, ma qualcosa di provato e che ha dato i suoi frutti”. Il presidente Antonio Magrì, invece, non si sbilancia sulla bagarre primo posto: “Sulla carta le squadre attrezzate più di noi sono Andria, Casarano e Nocerina, ma poi ci sono anche Palmese, Matera, Martina… Ma noi dobbiamo guardare solo in casa nostra, è ancora presto e ci sono tante antagoniste, dobbiamo dimostrare sul campo di essere forti”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author