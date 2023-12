Virtus Francavilla in buone mani: Forte superstar a Catania

FRANCAVILLA F.NA – Con Francesco Forte la Virtus Francavilla è in ottime mani. Il portierone biancazzurro, infatti, è stato protagonista di un avvio di stagione importante tra i pali biancazzurri: parate a ripetizione, un po’ come contro il Catania domenica sera, dove solo sulla conclusione di De Luca non è riuscito a blindare la propria porta. Ma se la formazione di Occhiuzzi è tornata con un punto di platino dal Massimino, lo deve alla compattezza di una squadra capace di lottare su ogni pallone, ma anche al proprio estremo difensore. Un numero uno – nonostante sulla schiena abbia il 22 – di esperienza e personalità, da sempre considerato tra i migliori in circolazione in Serie C. Arrivato in prestito la scorsa estate dal Monterosi, il trentaduenne di Campora San Giovanni, non ha fatto rimpiangere l’ottimo Avella. Fin qui la sua stagione parla di 17 partite complessive tra campionato e Coppa: 23 gol subiti e 3 clean sheet. Ma i numeri dicono tutti e a volte niente: è tra i portieri più sollecitati del campionato, ma lui ha sempre saputo rispondere. E a Torre del Greco, nella vittoria per 3-1 contro la Turris, si è anche tolto lo sfizio di realizzare un assist in stile Maignan per il momentaneo 2-0 di Artistico. È una certezza tra i pali e uno dei leader dello spogliatoio: tra i guantoni di Forte la Virtus si sente al sicuro.

