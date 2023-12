Molfetta, rinforzo per l’attacco: arriva Musso

La Molfetta Calcio Srl, comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicolas Alejandro Musso.

Il neo acquisto biancorosso, è un centravanti classe 1995 originario di Crespo nella provincia di Entre Ríos in Argentina e proviene dal Real Forio, squadra di Eccellenza campana. Il nuovo calciatore argentino della Molfetta Calcio, è una punta centrale di piede sinistro, dal fisico imponente e provvisto di un buon bagaglio tecnico. Il neo puntero molfettese, si adatta a fare anche la seconda punta, cercando sempre di essere al centro del gioco. ‘Tano’ Musso, è cresciuto in importanti settori giovanili come quelli di Boca Junior e Colon Sante Fe e gioca in Italia dalla stagione 2015, quindi conosce bene il calcio nostrano, avendo militato sia in club di Serie D che di Eccellenza. In Quarta Serie, ricordiamo tra le altre, le sue esperienze con le maglie di Palestrina, Olympia Agnonese e Biancavilla mentre in Eccellenza, significative sono state le sue stagioni con il Sant’Agnello, Campofranco, Chiampo, Lanusei e Real Forio appunto, squadra con la quale in questa prima parte di stagione, ha messo a segno ben 8 reti.

Per la conclusione di questa operazione di mercato, fondamentale è stato il lavoro sottotraccia del DS biancorosso Dammacco e la voglia dell’attaccante argentino, di vestire la maglia della Molfetta Calcio. ‘Tano’ Musso, ha già conosciuto i nuovi compagni di squadra e si è allenato nella seduta di allenamento mattutina agli ordini di mister Di Domenico ed è molto probabile che rientri tra i convocati, per la prossima trasferta di Corato.

