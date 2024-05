La retrocessione della Virtus Francavilla in Serie D non ha lasciato indifferenti alcuni protagonisti del passato biancazzurro. Nei giorni scorsi, immediatamente dopo il derby, ad esempio Patierno e Tchetchoua avevano manifestato il dispiacere attraverso una storia su Instagram. Stessa cosa per Murilo, oggi nella Serie A indonesiana con il Barito Putera, e ospite in video collegamento con Antenna Sud nel corso di Passione Biancazzurra così come Federico Zenuni e Giuseppe Abruzzese.

