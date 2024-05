Vicenda chat e Taranto calcio, la risposta del Comune

“Secondo notizie completamente destituite di fondamento e diffuse con censurabili intenti strumentali, il sindaco Rinaldo Melucci non sarebbe attento alle sorti della squadra di calcio del Taranto. Sorvolando sulla genesi di questa narrazione e a riprova dell’assoluta falsità di quanto propalato, si segnala che nel pomeriggio del 22 maggio, con nota protocollata dal Comune di Taranto con il numero 0113623/2024, è stato inviato alla dirigenza del “Taranto F.C. 1927 srl” il documento, a firma dello stesso sindaco Melucci, con cui viene concesso il “NULLA OSTA” per l’utilizzo dello stadio comunale “Erasmo Iacovone” non solo per lo svolgimento di tutte le gare del campionato nazionale di Serie C, ma anche per tutte le altre competizioni e manifestazioni ufficiali che, organizzate dalla LEGA Calcio, vedranno impegnata la compagine rossoblu. L’adozione del provvedimento, che solo nella giornata di ieri ha visto impegnate ben 4 Direzioni del Comune (Gabinetto, Lavori Pubblici, Sport e Sviluppo Economico) e che attesta la perfetta idoneità in ordine alla sicurezza ed agibilità del campo di gioco e dei servizi e strutture a corredo, è stata tempestivamente effettuata proprio per consentire alla Dirigenza del Taranto F.C. di completare con congruo anticipo la procedura necessaria per l’iscrizione al prossimo campionato 2024/2025. Un comportamento che stride in maniera evidente con quanto invece si vuole far credere e cioè che il sindaco e la sua Amministrazione non hanno a cuore le sorti della squadra di calcio che rappresenta la città”. Questa la risposta del Comune di Taranto in merito alla vicenda della chat di Whatsapp sul Taranto Calcio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author