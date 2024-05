‘Melucci, devi investire di più per il Taranto calcio”. E lui si infuria…

Frizioni in seno alla maggioranza per il “pallone”. Oltre 30mila tifosi per seguire i playoff hanno fatto capire quanta voglia di calcio vero abbia Taranto. La città sportiva, soprattutto quella calcistica, è stanca di vivere un ruolo marginale: è ambiziosa, pretende e merita di più.

Un aspetto non passato inosservato a qualche esponente della maggioranza del Comune di Taranto, che, giustamente, sull’argomento avrebbe richiamato l’attenzione del sindaco Melucci.

In particolare, durante una discussione sulla chat di Whatsapp che racchiude tutti i componenti della maggioranza politica tarantina, il consigliere Giuseppe Fiusco avrebbe “accusato” il primo cittadino di essere un po’ troppo freddo nei confronti della squadra rossoblu.

Il Taranto va aiutato in maniera concreta, con investimenti mirati anche da parte dell’amministrazione comunale. Questa, in sintesi, il rimprovero che il consigliere Fiusco avrebbe mosso al sindaco Melucci, considerato troppo inerme di fronte alla passione dei tarantini. Accuse che avrebbero fatto infuriare il primo cittadino, il quale, per tutta risposta, avrebbe abbandonato la chat.

