G7, FdI: ‘Puglia protagonista, superata prova di accoglienza’

“I complimenti del presidente Giorgia Meloni alla nostra Regione, al termine della conferenza del G7, ci inorgogliscono. La Puglia è stata protagonista del vertice mondiale e ha superato alla grande la prova di accoglienza, organizzazione e bellezza”. Lo dichiarano in una nota i parlamentari pugliesi di Fratelli d’Italia.

“Per tutti questi motivi vogliamo ringraziare Giorgia che non solo ha scelto la Puglia per il più importante evento mondiale, al quale per la prima volta ha partecipato anche un pontefice, Papa Francesco, ma la ringraziamo per le parole di affetto e incoraggiamento che ci ha rivolto: ‘Spero che anche grazie a questo vertice questa terra meravigliosa possa essere ancora più amata…’. Noi speriamo che tutti i pugliesi, al di là degli schieramenti politici e fuori da sterili polemiche, siano consapevoli della grande opportunità che ci è stata data e tutti insieme, per il bene della nostra terra, si lavori perché la vetrina del G7 non siano solo un ricordo, ma una proiezione futura”, concludono.

