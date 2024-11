Virtus Francavilla, Ginestra: “Abbiamo il dovere di tornare a vincere”

Ciro Ginestra, tecnico della Virtus Francavilla, ha parlato così alla vigilia della sfida contro il Costa D’Amalfi: “Le partite sono tutte difficili in questo girone, però oggi abbiamo un obbligo ed è quello di tornare alla vittoria, lavorando serenamente dopo un periodo poco sereno per quanto riguarda i risultati. Non dobbiamo farci prendere dalla frenesia, nelle ultime quattro partite loro non hanno mai perso. E noi abbiamo tutto da perdere. Verranno qui a fare la loro partita, dovremo essere bravi a riprenderci i tre punti, per lavorare in maniera giusta e serena”.

Sui singoli: “Bonavolontà, Allegrini e Sosa non ci saranno, Lanzolla è rientrato ieri in gruppo ma bisognerà vedere come sta. Abbiamo avuto tanti problemi da questo punto di vista, con Taurino, Pinto, Mbaye e Ceesay che non sono stati benissimo. Sirri mi ha dato la disponibilità per poter giocare: non è al 100% ma è un calciatore affidabile e serio per la categoria e lo ringrazio anticipatamente per essersi messo subito a disposizione. E ci sarà un grande contributo anche sulle palle inattive, aggiunge qualità e centimetri al reparto difensivo. Nella prima costruzione di gioco è il più importante della categoria, lo dicono i numeri. Ringrazio società e direttore per aver fatto questo grande colpo”.

Su Martina e Piccolo, dopo la partita di Coppa: “Non ho mai avuto dubbi su di lui, altrimenti sarebbe andato a giocare. Con i giovani bisogna andarci piano, è facile in un contesto come il nostro essere giudicato male. Mercoledì ha dimostrato qualità, scelta di gioco: sa giocare. Perdiamo qualcosa sotto l’aspetto dei centimetri, ma è cresciuto moltissimo e mi fa piacere averlo con noi. Sarà sicuramente un’opzione proponibile anche in campionato, si allena bene e ha ampissimi margini di miglioramento essendo un 2006. Piccolo è un altro calciatore sulla strada di Latagliata, a cui ho dovuto dare tempo per farlo giocare. Devo essere bravo con i giovani perché entrare in questo momento storico della stagione sarebbe complicato. È anche lui uno dei calciatori cresciuti tantissimo”.

Sul sostituto di Sosa: “La logica dice Arrighini, perché ha sempre giocato mezze porzioni di partita a parte col Brindisi. Molto probabilmente ci sarà lui dall’inizio, per caratteristiche e personalità. Abbiamo bisogno della sua leadership, farà parte della gara. Penso anche ad altre cose, perché le gare sono in continua evoluzione come quella di domenica scorsa”.

