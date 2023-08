FRANCAVILLA F.NA – Francesco Forte e Marco Toscano sono i due grandi obiettivi della Virtus Francavilla. L’esperto portiere di proprietà del Monterosi negli ultimi giorni ha superato nella lista delle preferenze lo spagnolo Miguel Angel Martinez: la società biancazzurra sembra intenzionata ad affondare il colpo, ma c’è la necessità di equilibrare la forbice tra domanda e offerta.

Per quanto riguarda Toscano, invece, la strada si mette in discesa: l’addio di Giorno era propedeutico al suo ritorno e adesso che il playmaker si è ufficialmente trasferito all’AlbinoLeffe sembra tutto apparecchiato per riaccoglierlo. Dal centrocampista siciliano è arrivata l’apertura totale, perdipiù il Gubbio gli ha comunicato di essere in uscita e, a meno che non arrivino offerte da capogiro da squadre che puntano al salto in Serie B, Francavilla rappresenta la meta favorita anche per quanto ha rappresentato per lui in passato.

Sfuma, invece, la tentazione Megelaitis: il ventiquattrenne lituano, da sempre pupillo del direttore sportivo Antonazzo, ha firmato con il Rimini. Ed ecco che dunque tutte le strade del centrocampo portano a Toscano, il cui arrivo completerebbe un reparto che vede già presenti Macca, Di Marco, Risolo, Fornito, Carella e il lungodegente Cardoselli.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp