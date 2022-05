FRANCAVILLA F.NA – Ci siamo per il ritorno di Antonio Calabro alla Virtus Francavilla. I contatti dei giorni scorsi sembrano aver dato l’effetto sperato, un’intesa di massima tra le parti è già stata raggiunta nella giornata di ieri. Le prossime ore saranno quelle decisive per mettere nero su bianco e dare il via così al Calabro-bis.

L’allenatore di origini salentine è stato preferito ad Alberto Colombo e Leonardo Colucci, a lungo due seri candidati per la panchina biancazzurra. Ed è, tutto sommato, l’allenatore ideale per dare continuità al lavoro iniziato la scorsa estate con Roberto Taurino: 3-5-2, corsa e sacrificio, e la sensazione di aver alzato l’asticella. Un nome che piace alla tifoseria, a cui Francavilla ha legato i ricordi più dolci delle ultime stagioni. Un accordo che dovrebbe essere pluriennale, in attesa di conferme ufficiali. Weekend incandescente in casa Francavilla, a grandi passi verso il ricongiungimento con il condottiero più vincente della storia recente della Virtus.