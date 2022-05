Non ci sono state grosse sorprese nel primo turno playoff, la finale vedrà sfidarsi Francavilla in Sinni e Bitonto, che hanno rispettivamente chiuso il proprio campionato al secondo e terzo posto della classifica. Prosegue dunque il sogno dei lucani, fra le grandi rivelazioni del girone H, che si giocheranno con i neroverdi pugliesi il pass per approdare in Serie C.

Sei anni dopo l’ultima volta, il Francavilla in Sinni avrà la possibilità di rifarsi dopo la sconfitta del 2016, anno in cui il sogno promozione sfumò proprio in finale contro il Fondi, formazione in cui (ironia della sorte) militava Pasquale Iadaresta, ora in forza al Bitonto e quindi prossimo avversario dei lucani. In campo domenica pomeriggio ci saranno anche altri due calciatori presenti al Fittipaldi quel 29 maggio 2016: Mattia de Marco e Nicolas Nicolao.