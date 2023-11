Virtus Francavilla, due scontri diretti per rialzare la testa

Contro la Casertana è arrivata la quinta sconfitta nelle ultime sei partite per la Virtus Francavilla. I biancazzurri non vincono da un mese ed occupano attualmente il diciassettesimo posto in compagnia del Sorrento, un punto sopra il Messina terzultimo e due sopra il Brindisi penultimo. In altre parole, la Virtus è in zona playout, difficile da credere per calcio espresso e idee di gioco. Quello degli imperiali è decisamente un periodo “no”, con gli episodi che non girano a favore e le sconfitte che arrivano immeritatamente. Tolte le gare con Sorrento e Monopoli, in cui il Francavilla ha oggettivamente meritato di perdere, contro Latina, Taranto e Casertana la punizione è stata fin troppo severa, ed i complimenti dei tecnici avversari a fine partita ne sono piena testimonianza.

Adesso il calendario dà alla Virtus la possibilità di riscattarsi nella seconda metà di novembre, con ben due scontri diretti da giocare consecutivamente. Il primo vedrà i biancazzurri di Villa di scena a Teramo contro il Monterosi dell’ex Taurino ultimo in classifica. Il secondo sarà il tanto atteso derby con il Brindisi, di cui abbiamo già ricevuto un assaggio in Coppa Italia lo scorso 4 ottobre. Iniziano oggi due settimane di fuoco per una Virtus che per dimostrare qualcosa di importante ed affacciarsi a dicembre con serenità, dovrà fare punti nei prossimi due turni

