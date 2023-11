PICERNO – Ha ragione il tecnico Emilio Longo: Picerno – Potenza è uno spot per il calcio lucano. Il derby della Basilicata merita i riflettori del serale, non solo per l’importanza dell’evento, ma anche per il brillante avvio di stagione che ha visto entrambe protagoniste. Soprattutto i padroni di casa godono di una classifica di tutto rispetto, che sarebbe stata di vertice, se solo non ci fossero state le corazzate campane. Proveremo a leggere gli spazi concessi dal Potenza cercando di vincere i duelli. Sappiamo di poter regalare un sorriso in più ai nostri tifosi ma ciò non dovrà pesare come un macigno. Questa squadra ha bisogno di ciò che già la contraddistingue per portare a casa l’intera posta in palio. Sono le parole di Longo che ben conosce la posta in palio della sfida. Forse il suo collega Franco Lerda, allenatore del Potenza da poche settimane, conosce meno l’ambiente, ma sa quanto i tifosi potentini tengano ad aggiudicarsi l’intera posta in palio. Al Curcio è previusto il tutto esaurito. Il PICERNO si schiererà secondo un (4-2-3-1) con Summa tra i pali; Pagliai, Garcia, Allegretto, Guerra in difesa ; Gallo, De Cancio sulla mediana; De Cristofaro, Albadoro ed Esposito alle spalle del capocannoniere Murano. Il POTENZA risponde con un (3-4-1-2): Gasparini tra i pali; Monaco, Sbraga, Armini in difesa; Gyamfi, Saporiti, Candellori, Hadziosmanovic a centrocampo con Di Grazia alle spalle di Caturano e Asencio. La gara sarà diretta da Arena di Torre del Greco. Fischio d’inizio alle 20,30

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp