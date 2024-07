Virtus Francavilla, doppio colpo in giornata: dopo Gjonaj, c’è De Nova

Eneo Gjonaj e Ivan De Nova sono due nuovi calciatori della Virtus Francavilla. Mancava solo l’ufficialità ed è arrivata nelle scorse ore, con il comunicato diffuso attraverso i canali ufficiali dal club biancazzurro. Gjonaj, albanese classe ’95, può ricoprire più ruoli nel reparto offensivo: ala, trequartista, punta o seconda punta, per Ginestra un calciatore universale e pronto sia in caso di 3-5-2, 3-4-3 o 4-2-3-1, a seconda dell’abito ideale che vorrà cucire addosso al gruppo. De Nova, spagnolo classe ’96, è invece il secondo colpo per una difesa che vanta in organico già Giacinto Allegrini, colui che probabilmente indosserà la fascia da capitano. Ex Gallipoli e Matera, il difensore originario di Tarragona, si è messo in mostra in Italia nel corso dell’ultima stagione.

E non è finita qui. Mauro Marconato, centrocampista argentino, si appresta a diventare un nuovo rinforzo in mediana, mentre è atteso a stretto giro anche l’annuncio del nuovo contratto firmato da Mattia Latagliata oltre ad altri elementi del settore giovanile biancazzurro. In dirittura d’arrivo anche l’affare Malick Mbaye, con il centrocampista ex Carpi, Chievo e Novara pronto al rientro in Italia dopo l’avventura in Kuwait.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author