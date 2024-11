Virtus Francavilla-Costa d’Amalfi 2-1: rimonta targata Arrighini-Diop

La Virtus Francavilla ritrova il sorriso tra le mura amiche e vince in rimonta contro il Costa d’Amalfi per 2-1, decidono le reti di Arrighini e Diop. Non ci sono Allegrini e Sosa, squalficati, tra i padroni di casa, ma Ginestra ritrova Lanzolla e con lui esordio di Sirri al centro della difesa.

LA PARTITA. All’8’ il primo tentativo della partita porta la firma di De Luca: botta forte e tesa che termina però fuori alla destra di Provitolo. All’11’ timido lo squillo dei campani, con una conclusione smorzata di Maione. Al 18’ sugli sviluppi di un calcio piazzato, ci prova nuovamente la Virtus con un tiro potente da fuori di Costantino, ma Provitolo si distende e devia la traiettoria. Al 27’ Taurino è costretto ad alzare bandiera bianca per infortunio, al suo posto in campo Gjonaj. Alla mezz’ora cambia il risultato: calcio di punizione magistrale di Donnarumma, con il pallone che scavalca la barriera e s’infila alle spalle di Cevers. Al 32’ la reazione del Francavilla: buona combinazione a destra tra Costantino e Pinto, con quest’ultimo che viene poi anticipato sul più bello. Sul conseguente corner, poi, Marconato di testa non riesce a battere Provitolo. Al 39’ è ancora De Luca a provarci con un tiro che termina alto di poco. Poco dopo secondo cambio di Ginestra: fuori Lambiase, dentro Latagliata.

La ripresa si apre con le proteste del Francavilla al 49’ per un doppio contatto in area del Costa d’Amalfi: per l’arbitro è tutto regolare. Al 54’ rete capolavoro di Gjonaj in acrobazia, annullato per posizione irregolare del numero sette biancazzurro. Un minuto prima dell’ora di gioco Ginestra passa al 4-2-4 inserendo in campo Diop al posto di De Luca. Al 60’ rigore per la Virtus, conquistato dal solito Latagliata: dal dischetto Arrighini non sbaglia, si sblocca e trova il primo gol in questo campionato. Al 67’ si riaffaccia in avanti il Costa d’Amalfi con Iovieno, il cui tentativo viene neutralizzato da Cevers. Al 71’ risponde la Virtus con Diop, che non centra lo specchio della porta. Al 78′ palo dei padroni di casa: conclusione improvvisa di Gjonaj, deviazione provvidenziale di Provitolo che prolunga la traiettoria della sfera sul legno alla sua destra. A cinque minuti dalla fine arriva il sorpasso biancazzurro: cross di Gjonaj dalla sinistra e colpo di testa vincente di Diop, anche lui alla prima gioia personale. Cinque i minuti di recupero concessi dall’arbitro Saninelli, ma scivolano via senza ulteriori sussulti. Il Francavilla torna alla vittoria e riprende la corsa verso l’alta classifica.

