Buon punto del Potenza con l’Avellino: reti inviolate al “Viviani”

È una sfida testa a testa quella tra Potenza e Avellino, difficile da prevedere ad inizio Stagione. Tre punti in palio che consentirebbero ai leoni rossoblù o ai lupi biancoverdi di raggiungere il Monopoli sul terzo gradino del podio. Padroni di casa che ritrovano dal primo minuto il capitano Salvatore Caturano rimasto fermo ai box nelle ultime tre partite. Ospiti che arrivano in terra lucana dopo il passo falso casalingo contro il Taranto. Orario insolito per questo match della 14esima Giornata che si gioca alle ore 12.30 per via della crisi e delle sospensioni idriche che stanno interessando il capoluogo lucano.

Pronti via. Dopo 7 minuti Schimmenti serve in area Caturano che da posizione defilata non trova la porta. Al 20esimo Avellino vicinissimo al vantaggio con Patierno che di testa sfiora il palo sul bel cross di Liotti. Sei minuti dopo è Schimmenti a provarci in girata ma la palla è facile presa di Iannarilli. L’Avellino si riaffaccia in area avversaria con Russo al minuto 43 che prova la conclusione da posizione defilata ma è attento Alastra. È l’ultima azione dei primi 45 minuti.

Nella ripresa è Patierno a spaventare il “Viviani” al 56esimo con un rasoterra che si spegne di un soffio alla sinistra del palo. Ancora il centravanti biancoverde al minuto 63 da buona posizione trova Alastra reattivo a chiudergli la porta. Al 78esimo è Tribuzzi, subentrato a De Cristofaro, a provarci da limite: è attento l’estremo difensore rossoblù a non farsi sorprendere dalla deviazione di Verrengia. L’ultima occasione del match capita sulla testa di Vano al 48esimo ma l’attaccante irpino non riesce ad imprimere la giusta potenza.

Si chiude così una gara molto tattica che non ha però offerto grande spettacolo. Il Potenza conquista l’ottavo risultato utile consecutivo mentre l’Avellino non riesce ad allungare sulla capolista Benevento che sarà la prossima avversaria dei ragazzi di Biancolino impegnati nella seconda trasferta consecutiva. Per De Giorgio un punto di ferro che lascia ben sperare per il prosieguo di Campionato dei lucani.

IL TABELLINO DI POTENZA – AVELLINO (0-0)

Domenica 10 novembre 2024, ore 12.30, stadio “A. Viviani”: 14a Giornata Campionato Serie C – Girone C

POTENZA (4-3-3): Alastra; Novella, Riggio, Verrengia (36’ Milesi), Burgio; Ferro (22’ st Ghisolfi), Felippe, Erradi; Schimmenti (31’ st Vilardi), Caturano (31’ st Selleri), D’Auria.

A disp.: Cucchietti Galiano Galletta Castorani Firenze Rossetti Mazzocchi Sciacca Rosafio.

All.: De Giorgio

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Cionek, Enrici, Liotti (44’ st Rigione); Toscano (38’ st Armellino), Rocca, De Cristofaro (29 st Tribuzzi); Sounas; Patierno (44’ Gori), Russo (38’ st Vano).

A disp.: Marson Redan Benedetti Arzillo Mutanda Campanile.

All.: Raffaele Biancolino

ARBITRO: Ramondino (Palermo)

Guardalinee: Franco – Nigri

Quarto uomo: Acqafredda

MARCATORI:

AMMONITI: Enrici, Novella

ESPULSI:

NOTE:

Ang. 4 – 1

Rec. 1’pt, 5’st

Spettatori: 3524

Incasso: € 39.850.77

