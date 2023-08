Virtus Francavilla, colpo a effetto per l’attacco: si avvicina il croato Buric

FRANCAVILLA F.NA – L’attacco della Virtus Francavilla, ben presto, potrebbe anche parlare la lingua croata. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, infatti, la società biancazzurra avrebbe avviato i dialoghi con il Novara per il cartellino di Nikola Buric, colosso croato cresciuto nelle giovanili della Dinamo Zagabria e con un passato anche tra le fila di Lokomotiva Zagabria, Novigrad, Kustosija e Rudes; in Italia, invece, ha indossato la maglia del Legnago e, appunto, quella del Novara. Alto quasi un metro e novanta, si tratta di un centravanti mobile e capace di giocare con e per la squadra: sarebbe il classe ’96 il profilo individuato dal direttore sportivo Angelo Antonazzo per potenziare ulteriormente l’attacco biancazzurro. E presto la trattativa potrebbe decollare, essendoci già il consenso del calciatore e della società piemontese.

