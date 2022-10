“Il Latina ha caratteristiche simili a quelle del Giugliano. Di Donato non potrà contare su un calciatore importante come Carletti, ma dispone comunque di attaccanti di valore. È una squadra aggressiva, che è riuscita a far punti su campi difficili come Foggia e Viterbo, mentre in casa ha battuto l’Avellino. L’insoddisfazione del presidente è legittima, siamo noi i primi a essere arrabbiati per la prestazione di Avellino con il Giugliano. Conoscendolo, in un momento di difficoltà chiede l’aiuto della piazza a starci vicino”. Così Antonio Calabro, tecnico della Virtus Francavilla, alla vigilia della sfida della Nuovarredo Arena con il Latina.