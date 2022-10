“Partendo dal presupposto che l’alibi è il sentimento dei perdenti, vorrei far presente che la stampa tarantina non ha menzionato ciò che è accaduto a Latina – dice Eziolino Capuano, tecnico del Taranto, alla vigilia della sfida con la Juve Stabia -. Vannucchi è stato ricoverato in ospedale per una commozione celebrale, Mastromonaco ha avuto 7 punti in testa ed è stato vituperato continuamente da chi dovrebbe educare i calciatori. I ragazzi lottano ogni partita ma Carissoni era tre metri avanti rispetto a La Monica. L’arbitro può sbagliare come l’allenatore ma si è trattato di un orrore come in Juventus-Salernitana. Non è malafede, siamo stati sfortunati ma spero che gli arbitri siano più lucidi”.

Juve Stabia: “La gara sarà difficilissima. Affronteremo una squadra con 13 punti in classifica, guidata da un ottimo tecnico e forte in tutti i reparti. Noi siamo una squadra giovane e attanagliata dagli infortuni, ma non cerchiamo alibi e cercheremo di fare punti. Sarà molto importante non dare punti di riferimento ai difensori della Juve Stabia”.

Condizione e infortuni: “Stiamo migliorando dal punto di vista muscolare ma purtroppo non recuperiamo nessuno. Diaby e Brandi non ci saranno. Inoltre, perdiamo l’unico attaccante in grado di attaccare la profondità, cioè Tommasini. Andremo in campo incerottati ma lotteremo per noi stessi, per la proprietà, per la città e per i tifosi. Schiererò una formazione di equilibrio e ripeteremo le buone prestazioni effettuate. Suderemo la maglia come merita la piazza e sono fiducioso per l’esito del campionato”.