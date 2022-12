Condividi su...

Mister Antonio Calabro, allenatore della Virtus Francavilla, ha commentato così il ko rimediato a Catanzaro: “Sapevamo che sarebbe stato difficile fare del male al Catanzaro. Abbiamo preparato la partita con le risorse che avevamo a disposizione e provato a sfruttare le condizioni non ottimali del campo. Qualche nostro deficit si è aggiunto alla forza indiscutibile dell’avversario. In questi casi è importante rimanere in partita quanto più a lungo possibile per poi tentare il tutto per tutto. Abbiamo avuto qualche occasione, ma non siamo riusciti a sfruttarle al meglio. Avevamo tante assenze, ma chi è sceso in campo ha giocato con personalità. L’applauso dei tifosi nei miei confronti? È stato un bel momento, mi ha fatto piacere e li ringrazio. Con questa piazza c’è sempre stato rispetto reciproco”.