“Le sensazioni sono positive, è il momento giusto per cominciare dopo due mesi di lavoro”. Così Antonio Calabro, allenatore della Virtus Francavilla, alla vigilia dell’esordio in campionato con la Turris. “La squadra è stata completata gradualmente, come è normale che sia in questo periodo, cominciamo con voglia, entusiasmo e curiosità. Mercato? La società ha lavorato bene mettendo al posto giusto le pedine giuste, con le caratteristiche che avevo chiesto. Complimenti ai direttori e al presidente. Formazione? Patierno è squalificato, Mastropietro, Enyan e Di Marco infortunati. Ho potuto valutare Minelli, Cardoselli e Macca solo per qualche ora, ma ho già deciso chi prenderà il posto di Patierno”. (Foto Virtus Francavilla Calcio / Francesco Miglietta)