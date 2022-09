“Dopo la partita di Fasano ci siamo allenati intensamente, anche perché dovevamo mettere a posto delle cose che non mi erano piaciute. Quella con il Francavilla è una sfida difficile, con una squadra che ha mantenuto l’intelaiatura della passata stagione aggiungendo elementi di qualità. Da affrontare con estrema concentrazione e determinazione. Il Girone H è il più affascinante della Serie D, ci sono almeno 7/8 in grado di vincerlo e nessuna partita è scontata”. Così Ciro Danucci, allenatore del Brindisi, alla vigilia dell’esordio in campionato con il Francavilla in Sinni. (Foto Brindisi Fc)