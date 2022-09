Giuseppe Laterza, tecnico del Monopoli, ha presentato così la sfida con il “suo” Taranto: “Finalmente si inizia e parliamo di calcio giocato. Non saranno della partita Drudi, Bussaglia e Radicchio per problemi fisici. Fella andrà in panchina, De Risio dobbiamo centellinarlo. Il destino ha voluto che incontrassimo subito il Taranto. Ho la possibilità di salutare tanta gente con cui ho vissuto bei momenti, ma adesso dobbiamo concentrarci per la prima gara di campionato. Affrontiamo una squadra organizzata ben messa in campo e con tanto dinamismo. Sarà una partita molto complicata. La nostra società ha lavorato tanto e lo ha fatto bene. Il club ha fatto un mercato importante e anche in difesa siamo messi bene, non solo in attacco. Abbiamo assemblato un buon gruppo formato da uomini veri. Indipendentemente dai numeri vogliamo capire quale determinazione ha la squadra in campo. Tante squadre hanno fatto un mercato importante, questo girone è difficile. Il Monopoli se la giocherà con tutte con la voglia di voler fare bene”