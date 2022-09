“Dopo lo slittamento dei calendari, non vedevamo l’ora di scendere in campo per una gara ufficiale. C’è entusiasmo, finalmente si fa sul serio. Sono soddisfatto del lavoro svolto finora. Si è creato subito un gruppo molto solido. Abbiamo diversi nuovi elementi, c’era bisogno di tempo per creare uno spogliatoio coeso, ma c’è il giusto affiatamento”. Lo dichiara Nello Di Costanzo, tecnico del Taranto, alla vigilia del debutto in campionato col Monopoli.

Caratteristiche: “Quando il presidente ha chiamato me e il ds Dionisio, ha chiesto una squadra che corresse e lottasse su ogni pallone. Ci aspettiamo che i ragazzi diano l’anima in ogni partita, questa sarà la nostra caratteristica principale. Non abbiamo primedonne, siamo un gruppo giovane e ambizioso, con qualche elemento che può ambire a categorie superiori. Inoltre, tutti i calciatori sono validi tecnicamente. Nel precampionato abbiamo svolto un’ottima fase difensiva, ma ora è il momento di confrontarci con giocatori e squadre importanti”.

Monopoli: “Affronteremo una squadra reduce da un buon mercato, con tanti nuovi acquisti offensivi. Laterza qui ha fatto un buon lavoro, proverà a studiarci, cercheremo di fare la nostra partita. Siamo fiduciosi, non guarderemo la caratura dell’avversario e scenderemo sempre in campo con umiltà e compattezza. Mi auguro, ovviamente, che il risultato sia positivo, ben venga se accompagnato da una buona prestazione. Giocare bene aumenta le possibilità di strappare punti, nonostante nel calcio a volte questi due fattori non corrispondano. Sono curioso di vedere di che pasta siamo fatti e come attueremo quanto provato”.

Formazione: “Nel pre-partita non amo entrare nei dettagli tattici. Abbiamo qualche squalificato, come La Monica, e dei giocatori in ritardo di condizione per via degli infortuni. Tuttavia, come abbiamo dimostrato nelle amichevoli, possiamo utilizzare vari sistemi di gioco. Una delle nostre prerogative sarà quella di non essere scontati. Possiamo variare sia nei giocatori che nella loro dislocazione in campo, grazie ai jolly acquistati durante il mercato. Infantino ha giocato poco lo scorso anno, ha avuto un piccolo problema fisico ma lo staff medico è riuscito a renderlo disponibile per domani, vedremo se dal primo minuto o a gara in corso. Fascia destra? Ho molta fiducia negli interpreti, non ci manca nulla. Abbiamo varie opzioni che si alterneranno ma sono convinto che chiunque scenderà in campo darà il massimo”.

Portiere: “Purtroppo abbiamo avuto poche occasioni per confrontarci con la stampa. Eravamo indirizzati verso un portiere over ma ci sono state delle difficoltà nel chiudere delle trattative per via delle richieste esorbitanti. Sono state fatte delle scelte e abbiamo individuato tre giovani portieri che ci consentiranno di far fronte anche al minutaggio”.

Tifosi: “Dopo il ritiro di Sturno, non abbiamo avuto modo di salutare i tifosi per cause di forza maggiore. Finalmente, almeno in parte, saranno con noi domani. Sono molto felice, un pubblico così caloroso trasmette una carica e una motivazione in più”.