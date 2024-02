Virtus Francavilla, a Giugliano per invertire il trend esterno negativo

Dal 4-1 con il Foggia, al successo di misura di Latina, passando per i pareggi con le prime due della classe. Le ultime quattro giornate hanno dimostrato a tutti che il Giugliano fa sul serio. Il prossimo avversario della Virtus Francavilla, inizialmente costruito per una salvezza tranquilla, ha conquistato la griglia delle prime dieci classificate, rendendo la trasferta in programma per domenica ancor più complicata del previsto. Guai pertanto ad attendersi un Giugliano simile a quello visto alla Nuovarredo Arena ad inizio ottobre. Il precedente d’andata terminò 1-1, con i biancazzurri che ebbero tanto da recriminare nel finale di gara. Un girone più tardi sono dodici i punti che separano in classifica imperiali e gialloblù, intenzionati a tener viva la striscia di risultati postivi consecutivi. Di certo dall’altra parte del terreno di gioco non mancheranno le motivazioni, ma per rendimento esterno i biancazzurri non hanno sicuramente eccelso nel corso di questo campionato.

Solo un successo in 12 trasferte, ossia quello di Torre del Greco dello scorso 8 ottobre. Poi diversi pareggi di lusso, come quelli strappati a Foggia, Avellino, Catania e Crotone, ma anche sette sconfitte, per un totale di appena 7 punti raccolti lontano dalla Città degli Imperiali. Peggio, a parità di partite, ha fatto solo il Monterosi ultimo in classifica.

È dunque arrivato il momento di rialzare la cresta fuori casa, per un Francavilla consapevole di quanto tre punti raccolti a Giugliano potrebbero pesare sulla missione salvezza. Lo sanno bene anche i sostenitori virtussini, che stanno organizzandosi per raggiungere il “De Cristofaro” e dare il proprio sostegno alla squadra di Occhiuzzi.

