Violento schianto sulla Basentana: cinque feriti, uno è grave

Violento incidente sulla SS 407 Basentana, teatro di un grave scontro nel tratto di Bernalda in direzione Metaponto. Tre I mezzi coinvolti, due auto e un autocarro, cinque feriti: quattro persone sono state trasportate all’ospedale Giovanni Paolo II di Policoro, mentre una, in condizioni critiche, è stata trasferita d’urgenza in eliambulanza al San Carlo di Potenza. Sul posto sono intervenuti personale del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico.

Il segretario dell’Ugl Matera, Pino Giordano, denuncia ancora una volta le condizioni critiche della Basentana, definita “strada maledetta”. “Questa arteria rappresenta un pericolo quotidiano per gli automobilisti a causa della sua pericolosità, aggravata da curve e spartitraffico insufficienti”. L’Ugl richiama l’attenzione sulla necessità di una messa in sicurezza definitiva, sollecitando un intervento immediato per garantire ai cittadini lucani il diritto a una mobilità sicura.

Costruita negli anni ’60 per sostenere lo sviluppo economico regionale e dotata di una capacità di traffico superiore a quella effettivamente utilizzata, la Basentana si rivela oggi un percorso pieno di insidie. “È inaccettabile – conclude Giordano – che le nostre denunce rimangano inascoltate mentre la Basentana continua ad aggiornare il proprio tragico bollettino di incidenti”.

