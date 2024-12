Violento incendio in un garage a Taranto: Otto auto avvolte dalle fiamme

TARANTO – Un vasto incendio è in corso a Taranto, e’ divampato all’alba di oggi all’interno di un garage situato in Via Sorcinelli, nel rione Italia Montegranaro di Taranto. Le fiamme hanno avvolto rapidamente almeno otto autovetture parcheggiate al suo interno. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l’incendio si propagasse ulteriormente, ma la situazione ha comunque richiesto un duro lavoro per ariginare le fiamme.

Le operazioni di spegnimento sono complicate per la presenza di materiali infiammabili all’interno del garage, che hanno reso difficile il controllo delle fiamme. Nel frattempo, un tratto della strada è stato interdetto al traffico per garantire la sicurezza dei passanti e facilitare il lavoro dei soccorritori. Fortunatamente, non si segnalano feriti, e le forze dell’ordine sono ora al lavoro per accertare le cause dell’incendio. La scena ha creato momenti di forte apprensione tra i residenti del quartiere, ma grazie all’efficace intervento dei vigili del fuoco, il rischio di danni maggiori è stato scongiurato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author