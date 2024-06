Vigili del Fuoco recuperano auto nel fiume Ofanto, nessun occupante a bordo

MARGHERITA DI SAVOIA – Quasi sette ore di intervento per recuperare un’auto finita nelle acque del fiume Ofanto, in territorio di Margherita di Savoia. Tre squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco della BAT sono intervenute lungo gli argini del corso d’acqua per estrarre la vettura.

L’episodio è avvenuto intorno alle 17 ed è terminato poco prima di mezzanotte, nella serata di lunedì. Nessun ferito e nessun occupante all’interno della macchina, recuperata con l’ausilio dei sommozzatori VVF del Comando Provinciale di Bari. La posizione del veicolo nel fiume ha imposto l’utilizzo di un carro attrezzi.

Dinamiche ancora da accertare, con la Polizia Locale di Margherita di Savoia che ha raggiunto il luogo del recupero per i rilievi del caso.

