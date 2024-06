Iacovone: due dipendenti comunali indagati per incendio colposo

Vincenzo Piccolo e Paolo Fornaro, entrambi dell’assessorato ai lavori pubblici del Comune di Taranto, sono stati iscritti nel registro degli indagati per concorso in incendio colposo, in merito alle indagini sul rogo dello stadio Iacovone, avvenuto dopo il derby tra Taranto-Foggia del 3 settembre 2023.

Francesca Colaci, pubblico ministero della Procura di Taranto ha disposto un accertamento tecnico per determinare le cause dell’incendio e valutare l’impatto dello stoccaggio dei rotoloni per la pista di atletica sotto la Curva Sud. L’indagine è condotta dagli investigatori della Polizia di Stato della Questura di Taranto.

Colaci mira a chiarire il ruolo dei grossi pacchi imballati nell’amplificazione del rogo, che ha portato alla chiusura dello stadio per oltre un mese. La sera dell’incendio i Vigili del Fuoco riuscirono a domare l’incendio, che riprese autonomamente il mattino successivo.

Va ricordato che due tifosi del Foggia sono stati arrestati e saranno processati a settembre con l’accusa di essere gli autori materiali dell’incendio. Le loro responsabilità sono state accertate grazie alle indagini della Digos di Taranto e Foggia, che hanno analizzato i filmati delle telecamere dello stadio e alcune intercettazioni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author